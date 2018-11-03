Потепление придет в Нижний Тагил в праздничные выходные

В День народного единства в Нижнем Тагиле температура воздуха днем прогреется до +4 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +1 градуса. При этом ожидается пасмурная погода с дождем и снегом. Ветер – юго-западный 11–13 м/с.