Потепление придет в Нижний Тагил в праздничные выходные
Сегодня, 17:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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4 ноября в Нижнем Тагиле потеплеет до + 4 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В День народного единства в Нижнем Тагиле температура воздуха днем прогреется до +4 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +1 градуса. При этом ожидается пасмурная погода с дождем и снегом. Ветер – юго-западный 11–13 м/с.
В дополнительный выходной – 5 ноября – снова похолодает до -5. Пасмурно, обильные осадки в виде снега, ветер – северный 12–14 м/с, информирует Gismeteo.ru.
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