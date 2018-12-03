Начало недели в Нижнем Тагиле будет теплым и малоснежным
Сегодня, 06:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 3 по 5 декабря в Нижнем Тагиле не предвидится морозов и осадков.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 3 декабря, в Нижнем Тагиле будет от - 9 до -11 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью воздух потеплеет до -5 - -7 градусов.
4 декабря еще потеплеет: столбик термометра поднимется до -1, -3 градусов. Ночью возможны осадки, ночная температура в этот день составит 7-9 градусов ниже нуля. Возможно выпадение осадков.
5 декабря, в среду, температура воздуха составит -4, -6 градусов, ночью от 8 до 10 градусов холода. Переменная облачность, выпадение снега не ожидается, информирует Gismeteo.ru.
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