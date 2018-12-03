Начало недели в Нижнем Тагиле будет теплым и малоснежным

В понедельник, 3 декабря, в Нижнем Тагиле будет от - 9 до -11 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью воздух потеплеет до -5 - -7 градусов.

4 декабря еще потеплеет: столбик термометра поднимется до -1, -3 градусов. Ночью возможны осадки, ночная температура в этот день составит 7-9 градусов ниже нуля. Возможно выпадение осадков.