Два отделения для оказания паллиативной помощи детям откроют в Свердловской области

В двух больницах региона откроются отделения для оказания помощи онкобольным детям. Отделения уже готовы к открытию. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В регионе паллиативную помощь детям на сегодняшний день оказывают 35 медорганизаций. Для взрослых пациентов работают 70 кабинетов паллиативной помощи.

В отдаленных населенных пунктах для оказания помощи организованы спецбригады, которые работают на выездах. Бригады совершили около 2 тысяч выездов в 2018 году.