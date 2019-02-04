Два отделения для оказания паллиативной помощи детям откроют в Свердловской области
Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В первом квартале 2019 года в Областной и Серовской больницах начнут работать отделения паллиативной помощи детям.
В двух больницах региона откроются отделения для оказания помощи онкобольным детям. Отделения уже готовы к открытию. Об этом рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.
В регионе паллиативную помощь детям на сегодняшний день оказывают 35 медорганизаций. Для взрослых пациентов работают 70 кабинетов паллиативной помощи.
В отдаленных населенных пунктах для оказания помощи организованы спецбригады, которые работают на выездах. Бригады совершили около 2 тысяч выездов в 2018 году.
В условиях стационарного лечения медпомощь получили 4 тысячи пациентов, больных онкологическими заболеваниями, сообщает департамент информполитики региона.
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