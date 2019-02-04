«Водоканал» в Невьянске загрязнял медью и нефтепродуктами реку Нейва

Прокуратура Свердловской области провела проверку «Водоканала» в Невьянске и установила, что МУП нарушало законодательство, осуществляя сброс вредных веществ в реку Нейва. В частности, установлено, что по результатам лабораторных исследований, «Водоканал» осуществлял сброс в реку сточных вод, в которых содержались нитраты, медь, нефтепродукты и прочие загрязняющие вещества в объеме, превышающем допустимые нормы.