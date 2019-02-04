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«Водоканал» в Невьянске загрязнял медью и нефтепродуктами реку Нейва
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал» в Невьянске загрязнял медью и нефтепродуктами реку Нейва

Сегодня, 10:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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