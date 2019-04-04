Хлебокомбинат «Камышловский хлеб» закрыт на 50 суток из-за нарушений
Сегодня, 08:44Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По решению суда в Камышлове на 50 суток приостановлена деятельность комбината «Камышловский хлеб» из-за нарушений санитарных норм, пишут «Вечерние Ведомости».
Нарушения на хлебокомбинате были обнаружены в ходе внеплановой проверки Роспортебнадзора. В частности, были выявлены факты ненадлежащего содержания производственных помещений, непринятие мер по предотвращению появления мух и другие. Между тем, «Камышловский хлеб» поставляет свою продукцию не только в магазины, но и детские учреждения. Нарушение санитарно-гигиенических норм несет угрозу жизни и здоровью граждан. Руководство предприятия обязали устранить выявленные нарушения.
Совладельцем предприятия является известный в городе бизнесмен Сергей Трубин. Бизнесмен заявил, что намерен оспорить решение суда. По его мнению, к нарушению санитарных норм привело плохое качество воды, подаваемой по сетям централизованного водоснабжения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей