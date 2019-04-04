Хлебокомбинат «Камышловский хлеб» закрыт на 50 суток из-за нарушений

Нарушения на хлебокомбинате были обнаружены в ходе внеплановой проверки Роспортебнадзора. В частности, были выявлены факты ненадлежащего содержания производственных помещений, непринятие мер по предотвращению появления мух и другие. Между тем, «Камышловский хлеб» поставляет свою продукцию не только в магазины, но и детские учреждения. Нарушение санитарно-гигиенических норм несет угрозу жизни и здоровью граждан. Руководство предприятия обязали устранить выявленные нарушения.