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В Свердловской области ожидается аномальная жара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области ожидается аномальная жара

Сегодня, 17:20Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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