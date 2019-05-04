В Свердловской области ожидается аномальная жара
Сегодня, 17:20Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Среднесуточная температура воздуха в эти дни превысит норму на 7 градусов и более. При возникновении чрезвычайных происшествий и аварий свердловчан просят обращаться в МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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