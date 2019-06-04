В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за 650 сгоревших деревьев

12 мая этого года в следствие неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами произошел пал сухой травы и последующее распространение огня на деревья близ затопленного Северо-Лебяжинского карьера.

В результате пожара пострадали 650 деревьев, в частности, 181 сосна, 150 берез, 319 осин. Погибшие деревья являются зелеными насаждениями и не относятся к категории городских лесов. Ущерб оценивается в 6,3 миллиона рублей. Специалисты Службы экологической безопасности и пожарные боролись с огнем два часа. Общая площадь пожара составила 2 гектара.

На место был осуществлен совместный выезд администрации Нижнего Тагила, природоохранной прокуратуры и представителей лесничества. Был оценен масштаб ущерба, помимо этого установлено, что на пострадавшей территории наблюдается значительная рекреационная нагрузка.