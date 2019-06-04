В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за 650 сгоревших деревьев
Уголовное дело возбуждено из-за гибели 650 деревьев в результате пожара в районе Зайгоры в Нижнем Тагиле, сообщает прокуратура Свердловской области.
12 мая этого года в следствие неосторожного обращения с огнем неустановленными лицами произошел пал сухой травы и последующее распространение огня на деревья близ затопленного Северо-Лебяжинского карьера.
В результате пожара пострадали 650 деревьев, в частности, 181 сосна, 150 берез, 319 осин. Погибшие деревья являются зелеными насаждениями и не относятся к категории городских лесов. Ущерб оценивается в 6,3 миллиона рублей. Специалисты Службы экологической безопасности и пожарные боролись с огнем два часа. Общая площадь пожара составила 2 гектара.
На место был осуществлен совместный выезд администрации Нижнего Тагила, природоохранной прокуратуры и представителей лесничества. Был оценен масштаб ущерба, помимо этого установлено, что на пострадавшей территории наблюдается значительная рекреационная нагрузка.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб».