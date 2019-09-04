Нижний Тагил не вошел в список городов с самым загрязненным воздухом

Согласно данным доклада, размешенном на сайте ведомства, по итогам 2018 года городами с наиболее загрязненным воздухом являются Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. Большинство из перечисленных городов находятся в Сибирском федеральном округе.

Напомним, с 1 ноября 2019 года вступает в силу закон о квотировании выбросов, позволяющий определять нормативы загрязнения для предприятий. Нижний Тагил также включен в национальный проект «Экология». Планируется, что к 2021 году в городах, вошедших в программу, совокупный объем выбросов к 2021 году снизится на 22%.