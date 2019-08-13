Куйвашев и Кобылкин обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области

Губернатор подчеркнул, что наиболее остро вопрос снижения вредных выбросов в атмосферу стоит в Нижнем Тагиле. Глава региона проинформировал Кобылкина о мероприятиях, которые проводятся в городе с целью улучшения экологической ситуации. Куйвашев подчеркнул, что существенный вклад в рамках реализации нацпроекта вносят тагильские предприятия, модернизируя производство.