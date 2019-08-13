Куйвашев и Кобылкин обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области
Сегодня, 12:24ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным этапы реализации нацпроекта «Экология», речь шла, в том числе, и о Нижнем Тагиле, сообщается на сайте областного правительства.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Губернатор подчеркнул, что наиболее остро вопрос снижения вредных выбросов в атмосферу стоит в Нижнем Тагиле. Глава региона проинформировал Кобылкина о мероприятиях, которые проводятся в городе с целью улучшения экологической ситуации. Куйвашев подчеркнул, что существенный вклад в рамках реализации нацпроекта вносят тагильские предприятия, модернизируя производство.
Во время встречи затронули реализацию нацпроекта «Чистая страна» и развитие экологического туризма. Более детальное обсуждение данных вопросов запланировано во время заседания Федерального экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России.
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