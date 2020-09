У 19 жителей Нижнего Тагила за сутки подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, согласно данным оперативного штаба Свердловской области.

Общее количество выявленных больных составляет 1579 человек. По Свердловской области выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, выписано 60 человек, умерли четверо больных. Общая статистика за всё время пандемии по Свердловской области насчитывает 25 791 заразившихся, из них 20 189 выписали по выздоровлению, 470 человек умерли.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter