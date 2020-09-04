В Кольцово у пассажиров начали проводить тесты на коронавирус

В Кольцово у пассажиров начали проводить тесты на коронавирус

Сегодня, 19:23Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Кольцово начал работать пункт тестирования на коронавирус. Анализ можно сдать на первом этаже терминала В. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Пункт открыл ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Пока тестирование проводится с 9.00 до 16.30, его результаты будут известны в течение 24 часов. После возобновления международного авиасообщения планируется, что тесты будут проводить круглосуточно.

Для удобства приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту, чтобы затем его удобнее было загрузить на Госуслуги.

Напомним, что перелеты из Екатеринбурга в другие страны были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Россия возобновила авиасообщения с некоторыми государствами, однако вылеты из Кольцово пока не производятся.

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