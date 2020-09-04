В Кольцово у пассажиров начали проводить тесты на коронавирус

Пункт открыл ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Пока тестирование проводится с 9.00 до 16.30, его результаты будут известны в течение 24 часов. После возобновления международного авиасообщения планируется, что тесты будут проводить круглосуточно.