«20 почек на всю область». Трансплантолог рассказал о работе свердловского Минздрава

Поле конференции прошел «круглый стол», в котором принял участие главный трансплантолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Сергей Готье.

Трансплантолог рассказал, что на сегодняшний день основания задача обеспечить рост числа трансплантаций по России. Однако стоит понимать, что трансплантация зависит от донорства. Готье пояснил, что в Свердловской области все в порядке с пониманием этой необходимости.

Причем понимание не столько материального аспекта какого-то экономического преимущества трансплантации, а именно в плане звучания региона как обладающего совершенными методами медицины. Но просто пересаживать пять, десять, двадцать почек на всю область, где проживает почти 4,5 миллиона человек, — это, так сказать, развлечение. Тут (в СОКБ № 1) регулярно выполняют от 40 до 50 трансплантаций почки, сказал Сергей Готье.