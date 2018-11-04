Границы лесов в Екатеринбурге будут изменены за 300 тысяч рублей

Департамент лесного хозяйства Свердловской области организовал аукцион по изменению границ лесов на территории Екатеринбурга. Подрядчику предстоит подготовить документы, оценить стоимость участков и внести изменения в карты города. Все работы должны быть закончены в срок до 21 декабря, начальная цена контракта составила 300 тысяч рублей.

Планируется, что часть лесов, принадлежащих Свердловской области, в частности 93 гектара парка Маяковского, будет передана в собственность Екатеринбурга безвозмездно. Данная мера предпринимается для того, чтобы можно было модернизировать парк.

Кроме того, часть территории ЦПКиО будет изъята у области для реконструкции Свердловской детской железной дороги. По планам, там будет построено веерное узкоколейное депо с путевым развитием на 2 гектарах земли.

Также на 52 гектара леса в Уктусском, Санаторном и Московском лесопарках будет построен современный биатлонный комплекс.