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Границы лесов в Екатеринбурге будут изменены за 300 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Park outdoor nature green season green background 1072828

Границы лесов в Екатеринбурге будут изменены за 300 тысяч рублей

Сегодня, 18:18Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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