Сильный ветер, гололёд и снег с дождём ожидаются в Свердловской области

Сильный ветер, гололёд и снег с дождём ожидаются в Свердловской области
Сильный ветер, гололёд и снег с дождём ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 17:57Здоровье и экологияФото: 1МI
В ближайшие сутки синоптики ожидают резкое усиление ветра и мокрый снег с гололедицей в Свердловской области.

5 ноября на территорию Свердловской области придет циклон, который принесет порывистый ветер и гололедицу, сообщает региональный Гидрометцентр.

Возможно налипание мокрого снега на провода, которое может привести к нарушению энергоснабжения. Тем, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется не ходить под стенами домов, так как с крыш и балконов возможно падение кровли и других предметов. Машины не следует парковать под деревьями и рекламными щитами, а водителям надо учитывать погодные условия во время поездки,сообщили в пресс-службе УМЧС по Свердловской области.

Напомним, синоптики свердловского Гидрометцентра ранее прогнозировали окончательный приход зимы в начале ноября. В региональном ГИБДД уже 3 недели назад рекомендовали автовладельцам заменить летнюю резину на сезонную.

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