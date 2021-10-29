Зимние морозы и холодный ветер прогнозируют синоптики в Свердловской области

Резкое похолодание ожидается в некоторых районах Свердловской области уже через несколько дней. В Екатеринбург морозы придут в первых числах ноября.

В ближайшие дни в некоторых районах Свердловской области синоптики прогнозируют ночные температуры до -14 градусов Цельсия, днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. Ветер с порывами будет также холодным, северо-западным, до 10 метров в секунду, но уже после 5 ноября уральцев вновь ожидают плюсовые температуры. Напомним, из-за образования на дорогах и трассах гололеда, ГИБДД Свердловской области обращается к автовладельцам с рекомендациями по сезонной смене резины на зимнюю. Из-за гололеда свердловчанам рекомендуют поставить зимнюю резину на автомобили

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