Сильный ветер сносит заборы и срывает крыши в Екатеринбурге

В Солнечном на Лучистой, 4 ветер оторвал от стены дома кусок утеплителя. Екатеринбуржцы рассказали, что он летел с седьмого этажа и чуть не упал на людей, также вблизи проходили дети. Непогода стала причиной отсутствия света в части микрорайона ВИЗ. Там произошел обрыв кабельной линии. Специалисты уже занимаются устранением проблемы, сообщает Е1 со ссылкой на «Россети Урала».