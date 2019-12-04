В Свердловскую область отправят еще одну партию радиоактивных отходов

Первая партия радиоактивных отходов уже прибыла в Санкт-Петербург и оттуда отправилась в Новоуральск. Дата прибытия в Свердловскую область не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе Росатом прокомментировал ситуацию со ввозом в Россию урановых хвостов. Сообщается, что, согласно законодательству, отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами, потому что подлежит использованию в качестве сырья для обогащения и изготовления урановой продукции.