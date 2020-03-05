К вернувшемуся из Италии свердловскому депутату пришли врачи в масках и очках

В данный момент в Европе отмечается вспышка коронавируса. После возвращения из Италии депутат сообщил, что отправляется на карантин на 14 дней, которые намерен провести не выходя из дома. Накануне у Киселева появились симптомы ОРВИ, он вызвал врачей

С его слов, медики пришли в масках, очках и халатах. Взяли у него анализы. Также Киселеву была предложена госпитализация. Однако он отказался.

В посте депутат выразил недовольство работой Роспотребнадзора. Когда он обратился в ведомство, ему предложили приехать туда самостоятельно.