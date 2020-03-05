К вернувшемуся из Италии свердловскому депутату пришли врачи в масках и очках
Сегодня, 09:04Здоровье и экологияФото: Страница Константина Киселева в соцсети
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К депутату городской думы Екатеринбурга Константину Киселеву, вернувшемуся из Италии, пришли медики в масках и очках. У мужчины наблюдаются признаки ОРВИ. Об этом народный избранник рассказал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
В данный момент в Европе отмечается вспышка коронавируса. После возвращения из Италии депутат сообщил, что отправляется на карантин на 14 дней, которые намерен провести не выходя из дома. Накануне у Киселева появились симптомы ОРВИ, он вызвал врачей
С его слов, медики пришли в масках, очках и халатах. Взяли у него анализы. Также Киселеву была предложена госпитализация. Однако он отказался.
В посте депутат выразил недовольство работой Роспотребнадзора. Когда он обратился в ведомство, ему предложили приехать туда самостоятельно.
Не очень ясно, что у нас делает РПН. Впечатление, что видимость создают и на врачей все сваливают. Могли бы уже в аэропорту быстро у всех анализы забрать,пишет Киселев.
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