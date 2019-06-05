В Демидовскую больницу Нижнего Тагила поступило высокотехнологичное оборудование

Новое оборудование для операционной включает в себя две лапароскопические стойки, одна из которых оснащена эндоскопической системой EinsteinVision 3D Full HD для объемной визуализации. С помощью них можно наблюдать за ходом малоинвазивных операций в режиме 3D. Система обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет проводить операции с высокой точностью. Оборудование может применяться при плановых операциях на грудной клетке, органах таза и брюшной полости. При этом у пациентов снижается риск развития осложнений и большой кровопотери. Стоимость оборудования — около 36 миллионов рублей.