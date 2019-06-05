В Нижнем Тагиле уничтожили 190 килограммов яблок и груш
Сегодня, 10:56Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники Россельхознадзора и Уральской транспортной прокуратуры изъяли на торговых площадках Нижнего Тагила 190 килограммов подкарантинной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что в нарушение требований законодательства предприниматели на нескольких торговых площадках в Нижнем Тагиле реализовывали фрукты без маркировки и соответствующей документации. Таким образом, установить происхождение продукции не представляется возможным. Предприниматели не смогли подтвердить санитарную безопасность товара. 190 килограммов яблок и груш были изъяты и уничтожены.
В отношении коммерсантов возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции».
Ранее в Свердловской области сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили полторы тонны фруктов неустановленного происхождения.
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