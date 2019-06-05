В Нижнем Тагиле уничтожили 190 килограммов яблок и груш

Установлено, что в нарушение требований законодательства предприниматели на нескольких торговых площадках в Нижнем Тагиле реализовывали фрукты без маркировки и соответствующей документации. Таким образом, установить происхождение продукции не представляется возможным. Предприниматели не смогли подтвердить санитарную безопасность товара. 190 килограммов яблок и груш были изъяты и уничтожены.