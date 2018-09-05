Свердловские лесники следят за «чёрными лесорубами» из космоса

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Департамент лесного хозяйства Свердловской области использует космический мониторинг для контроля незаконных рубок на территории лесничеств, входящих в зону ответственности ведомства. На данный момент, в руки свердловских лесников уже поступило 86 снимков.
11 региональных лесничеств находятся в зоне наблюдения средств космического дислоцирования. После дешифрования поступивших на данный момент 86-и снимков были зафиксированы признаки незаконных рубок, в том числе на территории Серовского и Сысертского лесничеств.
Каждая фотокарточка проверяется специалистами при наземном обследовании и по имеющимся в лесничестве документам. На сегодняшний день проверено 15 выявленных случаев, в каждом из которых незаконная рубка не подтвердилась. Работа по борьбе с «чёрными лесорубами» продолжается, сообщает «Областная газета».
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