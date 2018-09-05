Свердловские лесники следят за «чёрными лесорубами» из космоса

11 региональных лесничеств находятся в зоне наблюдения средств космического дислоцирования. После дешифрования поступивших на данный момент 86-и снимков были зафиксированы признаки незаконных рубок, в том числе на территории Серовского и Сысертского лесничеств.

Каждая фотокарточка проверяется специалистами при наземном обследовании и по имеющимся в лесничестве документам. На сегодняшний день проверено 15 выявленных случаев, в каждом из которых незаконная рубка не подтвердилась. Работа по борьбе с «чёрными лесорубами» продолжается, сообщает «Областная газета».