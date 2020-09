В Свердловской области после заморозков ожидается резкое потепление

До 21 градуса тепла ожидают метеорологи в Свердловской области уже 7 и 8 сентября, пишет ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

В ближайшие три дня температура в Свердловской области достигнет местами отметки +21 градус. 6 сентября ожидаются заморозки до -1 градуса ночью, днём температура составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Облачно, осадков не ожидается. 7 сентября ночью температура воздуха прогреется от +6 до +11 градусов, местами до +2, днем от +16 до +21. Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в отдельных районах возможен туман. 8 сентября ночью ожидается от +6 до +11 градусов, на востоке до +3, днем ожидается от +16 до +21. Западный ветер три-восемь метров в секунду. Переменная облачность, возможны небольшие осадки. Сегодня ночью в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки. Ночью температура достигнет до минус двух градусов. В Нижнем Тагиле вновь ожидается похолодание

