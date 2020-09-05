В Свердловской области после заморозков ожидается резкое потепление

7 сентября ночью температура воздуха прогреется от +6 до +11 градусов, местами до +2, днем от +16 до +21. Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в отдельных районах возможен туман.