В Свердловской области после заморозков ожидается резкое потепление

В ближайшие три дня температура в Свердловской области достигнет местами отметки +21 градус.
6 сентября ожидаются заморозки до -1 градуса ночью, днём температура составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Облачно, осадков не ожидается.
7 сентября ночью температура воздуха прогреется от +6 до +11 градусов, местами до +2, днем от +16 до +21. Ветер северо-западный четыре-девять метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью в отдельных районах возможен туман.
8 сентября ночью ожидается от +6 до +11 градусов, на востоке до +3, днем ожидается от +16 до +21. Западный ветер три-восемь метров в секунду. Переменная облачность, возможны небольшие осадки.
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки. Ночью температура достигнет до минус двух градусов.