В Свердловской области начнут контролировать потенциальных самоубийц

Целю нововведения является выявление граждан, потенциально готовых свести счеты с жизнью и тех, кто ранее уже предпринимал такие попытки. Вся информация о попытках свести счеты с жизнью в течение суток будет попадать в «сигнальный лист». Затем она будет передаваться в областную психиатрическую больницу и участковым психиатрам по месту регистрации пациента.