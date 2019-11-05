В Свердловской области начнут контролировать потенциальных самоубийц
Сегодня, 10:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков подписал приказ о совершенствовании мониторинга и профилактики суицидального поведения. Согласно документу, в регионе будет разработана система контроля за потенциальными самоубийцами, сообщают ЕАН.
Целю нововведения является выявление граждан, потенциально готовых свести счеты с жизнью и тех, кто ранее уже предпринимал такие попытки. Вся информация о попытках свести счеты с жизнью в течение суток будет попадать в «сигнальный лист». Затем она будет передаваться в областную психиатрическую больницу и участковым психиатрам по месту регистрации пациента.
Кроме того, меры по предотвращению самоубийств должны приниматься и работниками контактных центров психологической помощи.
В случае наличия у пациента, обратившегося за оказанием медицинской помощи, суицидальных мыслей, специалист первого контакта обязан принять возможные меры к предотвращению суицидального поведения, говорится в документе.
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