Главный психиатр Свердловской области: суицидов стало меньше

По мнению главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка, психическое здоровье жителей региона считается лучшим в УрФО.

Под наблюдением специалистов психиатрии находится 100 тысяч свердловчан. Чаще всего причинами обращений к психиатру являются личные проблемы.

Кроме того, наблюдается уменьшение количества попыток самоубийства. Если 15-20 лет назад совершались тысячи суицидов в год, то теперь эта цифра уменьшилась до 500 тысяч, сообщает Сердюк.

По мнению главного психиатра Среднего Урала, снижение суицидальной активности связано с улучшением экономической ситуации в стране.