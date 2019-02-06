Горячая по линия по профилактике гриппа и ОРВИ запущена в субъектах России

Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 18 февраля.

Специалисты Управлений Роспотребнадзора в субъектах России расскажут об основных правила, следуя которым можно будет не заболеть, о симптомах гриппа и ОРВИ и первых действиях в случае недомогания.