Горячая по линия по профилактике гриппа и ОРВИ запущена в субъектах России
Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Роспотребнадзор организовал консультацию граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет осуществляться, как по телефонам горячей линии, так и в консультационных пунктах.
Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 18 февраля.
Специалисты Управлений Роспотребнадзора в субъектах России расскажут об основных правила, следуя которым можно будет не заболеть, о симптомах гриппа и ОРВИ и первых действиях в случае недомогания.
Родители получат рекомендации о том, как уберечь детей от заражения и как правильно использовать маски, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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