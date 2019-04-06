Свердловская область оказалась не готова к лесным пожарам

В регионе не в полной мере укомплектован штат наземных пожарных формирований. Вместо необходимых 687 штатных единиц фактически имеются только 584. Неблагоприятная ситуация также с парашютно-десантными службами: вместо 152 человек фактическая численность составляет 141 человек.

Помимо этого, на территории Свердловской области имеется лесничество, не получившее документацию об исправности пожарной техники.

Обязанности по устранению выявленных недостатков возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Устранить нарушения необходимо до конца апреля. Традиционно пожароопасный период на территории региона начинается именно в это время. В 2018 году в Свердловской области первый лесной пожар произошел 17 апреля.