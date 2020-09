В Свердловской области подтверждено 128 случаев заболевания коронавирусом

На последние сутки в Свердловской области выявлено 128 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число заболевших вновь выявлено в Екатеринбурге. Там заболевание подтвердилось у 74 человек. Общее число случаев заражения в регионе за все время пандемии достигло 26 038. В тяжелом состоянии находится 91 человек, из них 47 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 343 пациента, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано из медучреждений 59 человек, общее число — 20 303 пациента. За сутки скончалось два свердловчанина, общее число смертей — 477. В России за прошедшие сутки выявлено 5 195 случаев заражения коронавирусом. Всего подтверждено 1 025 505 случаев заболевания. Количество выписанных пациентов составляет за сутки — 2 823 человека (всего 840 949), скончался 61 человек (всего 17 820).

