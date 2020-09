В Свердловской области подтверждено 119 случаев заболевания коронавирусом

В Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено на территории Екатеринбурга. Там коронавирус выявлен у 54 человек. Остальные зараженные являются жителями 23 населенных пунктов региона, в том числе и Нижнего Тагила. Общее число зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии составляет 25 910 человек. Состояние 89 человек расценивается как тяжелое, из них 79 находятся в реанимации, в том числе 43 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 349 человек. Из больниц по выздоровлению выписано 55 человек. Всего выписанных насчитывается 20 244 человека. За сутки подтверждено пять летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 475 уральцев. В России за прошедшие сутки выявлено 5205 случаев заражения коронавирусом. Всего подтверждено 1 020 310 случаев заболевания. Количество выписанных пациентов составляет 838 126 человек. Количество летальных случаев за все время составляет 17 759.

