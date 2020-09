В Екатеринбурге у заселившегося студента в общежитие № 8 при Уральском федеральном университете выявили коронавирусную инфекцию, пишет Znak.

Студент заселился в общежитие недавно, к нему в «номер» еще не успели подселить однокашников. Больного поместили в специальный изолятор по улице Республиканская. Две комнаты и кухня помещения, где проживал студент, тщательно обработаны, само общежитие не будет закрыто, сообщили в пресс-службе УрФУ. 3 сентября в Екатеринбурге закрыли два класса в школе № 16 и гимназии № 120 на карантин. А 2 сентября появилась информация, что на дистанционное обучение перевели школы № 148 и № 179.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter