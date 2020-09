Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса

В Екатеринбурге еще два класса — в гимназии № 120 и школе № 16 были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили в департаменте образования города.

Отмечается, что в гимназии № 120 коронавирус подозревают у одного из учеников класса. Что касается второй школы, то у кого именно есть подозрения — не уточняется. В ведомстве отметили, что при подозрении на коронавирус в школе, немедленно проводятся мероприятия, предусмотренные алгоритмом работы в данной ситуации. Специалисты устанавливают обстоятельства заболевания, проверяют, соблюдается ли санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также оцениваются риски. После этого принимается решение о дальнейшей работе организации. Вчера стало известно о том, что на дистанционное обучение были переведены ученики 148 и 179 школ.

