Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса

Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге еще два класса — в гимназии № 120 и школе № 16 были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили в департаменте образования города.

Отмечается, что в гимназии № 120 коронавирус подозревают у одного из учеников класса. Что касается второй школы, то у кого именно есть подозрения — не уточняется.

В ведомстве отметили, что при подозрении на коронавирус в школе, немедленно проводятся мероприятия, предусмотренные алгоритмом работы в данной ситуации. Специалисты устанавливают обстоятельства заболевания, проверяют, соблюдается ли санитарно-эпидемиологическое законодательство, а также оцениваются риски. После этого принимается решение о дальнейшей работе организации.

Вчера стало известно о том, что на дистанционное обучение были переведены ученики 148 и 179 школ.

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