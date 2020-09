На Урале первая школа ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Екатеринбурге школу № 148 перевели на дистанционное обучение из-за выявленного коронавируса. Об этом учителя сообщили родителям учеников в чатах, пишет E1.

В связи с тем, что в школе обнаружен случай заражения ковидом, с завтрашнего дня переходим на дистанционное обучение. Также просьба проследить за состоянием детей, написала учительница в чат одного из первых классов. В школе, а также городском департаменте образования информацию подтвердили. Там добавили, что уроки будут проходить дистанционно в ближайшие две недели. Это сделано по предписанию Роспотребнадзора. Кроме того, будут обследованы все работники школы. В связи с пандемией коронавируса школьники и студенты были с 28 марта переведены на дистанционное обучение. Однако введенные ограничения уже начали снимать. Также было решено возобновить обучение в полном объеме с начала учебного года. Вчера, 1 сентября, по всей области прошли уроки патриотического воспитания вместо школьных линеек, так как от них пришлось отказаться.

