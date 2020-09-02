На Урале первая школа ушла на дистанционное обучение из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса школьники и студенты были с 28 марта переведены на дистанционное обучение. Однако введенные ограничения уже начали снимать. Также было решено возобновить обучение в полном объеме с начала учебного года. Вчера, 1 сентября, по всей области прошли уроки патриотического воспитания вместо школьных линеек, так как от них пришлось отказаться.