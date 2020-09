Число заболевших коронавирусом в России за все время пандемии превысило один миллион, сообщает российский оперативнй штаб.

За последние сутки в России выявлено 4729 заболевших коронавирусом в 84 регионах страны. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 000 048 случаев заболевания. Число выписанных пациентов выросло до 815 705, из них выздоровевшими признаны 6318 человек за последние сутки. Летальных случаев за все время пандемии 17 299, за прошедшие сутки 123.

