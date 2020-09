Еще одну свердловскую школу перевели на дистанционное обучение

В Екатеринбурге учащиеся еще одной школы переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, пишет Е1.

Сегодня на карантин высадили детей и педагогов школы № 179 в Железнодорожном районе. Руководство школы получило предписание Роспотребнадзора 31 августа. Ранее в Екатеринбурге в школе № 148 были предприняты такие же меры, поскольку коронавирус был выявлен у одного из педагогов. Напомним, что из-за пандемии учащиеся школ и других образовательных учреждений были переведены на дистанционное обучение с 28 марта. Новый учебный год было решено начать в обычном режиме, но соблюдением некоторых правил по эпидемиологической безопасности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter