Из-за COVID-19 в Нижнем Тагиле санаторий «Руш» не вернется к обычному режиму работы

Из-за COVID-19 в Нижнем Тагиле санаторий «Руш» не вернется к обычному режиму работы

Вчера, 21:30Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Нижнем Тагиле санаторий «Руш» было решено не возвращать в штатный режим работы. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Расположенный под Нижним Тагилом санаторий «Руш» с мая занимается пациентами с COVID-19, у которых заболевание протекает в средней форме. В региональном Минздраве было принято решение не возвращать санаторий в штатный режим работы из-за большого количества больных. Примечательно, что теперь жителей Свердловской области, заболевших коронавирусом, вновь будут принимать и другие учреждения области: больницы в Екатеринбурге №3 и №14, а также Белоярская районная больница.

Напомним, накануне стало известно, что из-за нехватки коечного фонда в инфекционной больнице зараженных коронавирусом тагильчан будут отправлять лечиться в Сысерть.

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