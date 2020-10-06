Из-за COVID-19 в Нижнем Тагиле санаторий «Руш» не вернется к обычному режиму работы

Расположенный под Нижним Тагилом санаторий «Руш» с мая занимается пациентами с COVID-19, у которых заболевание протекает в средней форме. В региональном Минздраве было принято решение не возвращать санаторий в штатный режим работы из-за большого количества больных. Примечательно, что теперь жителей Свердловской области, заболевших коронавирусом, вновь будут принимать и другие учреждения области: больницы в Екатеринбурге №3 и №14, а также Белоярская районная больница.