Больных COVID-19 тагильчан будут отправлять на лечение в Сысерть из-за нехватки мест

В Нижнем Тагиле из-за нехватки коечного фонда в инфекционной больнице зараженных коронавирусом будут отправлять лечиться в Сысерть, рассказал TagilCity.ru главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время коечный фонд в Нижнем Тагиле заполнен, поэтому по приказу Минздрава больные COVID-19 отправляются в сысертскую городскую районную больницу. Тяжело больные госпитализируются в инфекционную больницу, транспортабельных пациентов отвозят в Сысерть,рассказал TagilCity.ru Олег Николаев. Главврач отмечает, что сейчас открылся дополнительный корпус в санатории «Руш», планируется открытие новых коек на базе психиатрической больницы. Эти койки помогут разгрузить инфекционную больницу, ситуация должна улучшиться,комментирует Николаев. Больные, которых отправили на лечение в Сысерть, будут выписываться оттуда. Напомним, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле зафиксировано почти две тысячи случаев коронавируса, в Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 30 тысячам человек. В Нижнем Тагиле зафиксировано почти две тысячи случаев коронавируса с начала пандемии

