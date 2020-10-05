Больных COVID-19 тагильчан будут отправлять на лечение в Сысерть из-за нехватки мест

По его словам, в настоящее время коечный фонд в Нижнем Тагиле заполнен, поэтому по приказу Минздрава больные COVID-19 отправляются в сысертскую городскую районную больницу.
Тяжело больные госпитализируются в инфекционную больницу, транспортабельных пациентов отвозят в Сысерть,рассказал TagilCity.ru Олег Николаев.
Главврач отмечает, что сейчас открылся дополнительный корпус в санатории «Руш», планируется открытие новых коек на базе психиатрической больницы.
Эти койки помогут разгрузить инфекционную больницу, ситуация должна улучшиться,комментирует Николаев.
Больные, которых отправили на лечение в Сысерть, будут выписываться оттуда.
Напомним, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле зафиксировано почти две тысячи случаев коронавируса, в Свердловской области число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 30 тысячам человек.