В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

Сегодня, 16:59Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Из Екатеринбурга пациентов с коронавирусом отвозят на лечение в ближайшие города, сообщает Е1 со ссылкой на врачей нескольких больниц города.

Это связано с тем, что в отделениях больниц №№ 14, 40, 24 и 3 заканчиваются места для пациентов с COVID-19.

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом, медики отмечают, что стало больше вызовов, а также тяжелых пациентов.

Врачи скорой помощи говорят, что больных чаще всего отвозят в Верхнюю Пышму и Сысерть. В больницы Екатеринбурга госпитализируют только самых тяжелых пациентов.

Сейчас с пациентами с коронавирусом и подозрением на него работают седьмая и 15-я подстанции скорой помощи. Фельдшеры отмечают, что опять ездят на вызовы без отдыха.

В 14 больнице говорят, что у медучреждения собирается очередь из карет скорой помощи, за сутки в больнице проводят примерно 100 КТ.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за отсутствия мест в инфекционной больнице, больных коронавирусом отвозят на лечение в Сысерть.

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