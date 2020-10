В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

Из Екатеринбурга пациентов с коронавирусом отвозят на лечение в ближайшие города, сообщает Е1 со ссылкой на врачей нескольких больниц города.

Это связано с тем, что в отделениях больниц №№ 14, 40, 24 и 3 заканчиваются места для пациентов с COVID-19. В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом, медики отмечают, что стало больше вызовов, а также тяжелых пациентов. Врачи скорой помощи говорят, что больных чаще всего отвозят в Верхнюю Пышму и Сысерть. В больницы Екатеринбурга госпитализируют только самых тяжелых пациентов. Сейчас с пациентами с коронавирусом и подозрением на него работают седьмая и 15-я подстанции скорой помощи. Фельдшеры отмечают, что опять ездят на вызовы без отдыха. В 14 больнице говорят, что у медучреждения собирается очередь из карет скорой помощи, за сутки в больнице проводят примерно 100 КТ. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за отсутствия мест в инфекционной больнице, больных коронавирусом отвозят на лечение в Сысерть. Больных COVID-19 тагильчан будут отправлять на лечение в Сысерть из-за нехватки мест

