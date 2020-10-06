В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

Это связано с тем, что в отделениях больниц №№ 14, 40, 24 и 3 заканчиваются места для пациентов с COVID-19.
В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом, медики отмечают, что стало больше вызовов, а также тяжелых пациентов.
Врачи скорой помощи говорят, что больных чаще всего отвозят в Верхнюю Пышму и Сысерть. В больницы Екатеринбурга госпитализируют только самых тяжелых пациентов.
Сейчас с пациентами с коронавирусом и подозрением на него работают седьмая и 15-я подстанции скорой помощи. Фельдшеры отмечают, что опять ездят на вызовы без отдыха.
В 14 больнице говорят, что у медучреждения собирается очередь из карет скорой помощи, за сутки в больнице проводят примерно 100 КТ.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за отсутствия мест в инфекционной больнице, больных коронавирусом отвозят на лечение в Сысерть.