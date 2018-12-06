Благоустройство Шарташского парка в Екатеринбурге откладывается

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области расторгло контракт на 331 млн рублей с компанией «Урал Инженеринг», которая выиграла конкурс на благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге.

Согласно договору, фирма должна была в срок до 31 октября подготовить рабочую документацию по проекту, согласовать программу изысканий, разработать график строительных работ, подготовить оборудование и стройплощадку, а также приступить к стройке с 1 ноября 2018 года. Конракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за невыполнения его сроков.