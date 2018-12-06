Благоустройство Шарташского парка в Екатеринбурге откладывается
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области расторгло контракт с фирмой «Урал Инженеринг», которая должна была заняться благоустройством лесопарка, но не приступила к выполнению в указанные сроки.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области расторгло контракт на 331 млн рублей с компанией «Урал Инженеринг», которая выиграла конкурс на благоустройство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге.
Согласно договору, фирма должна была в срок до 31 октября подготовить рабочую документацию по проекту, согласовать программу изысканий, разработать график строительных работ, подготовить оборудование и стройплощадку, а также приступить к стройке с 1 ноября 2018 года. Конракт был расторгнут в одностороннем порядке из-за невыполнения его сроков.
По проекту ООО «Уралдортехнологии» в участок капитального ремонт должна была войти автомобильная дорога в 4,2 км, велосипедная дорожка и тротуар, сообщает «Областная газета».
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