Школы и детсады на Лебяжке в Нижнем Тагиле закроются на санобработку из-за ОРВИ

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле принято решение о закрытии школ и детсадов на Лебяжке для проведения санитарной обработки. Так, отмечено, что среди взрослого населения рост заболеваемости ОРВИ превышен на 15%, аналогичная динамика наблюдается и среди детей.

В связи с этим с 7 декабря 2018 года по 10 декабря 2018 года будет прекращена деятельность образовательных учреждений микрорайона. За три дня в них будут проведены дополнительная уборка и санобработка. По мнению эпидемиологов, данная мера снизит рост заболеваемости.