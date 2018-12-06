Школы и детсады на Лебяжке в Нижнем Тагиле закроются на санобработку из-за ОРВИ
Сегодня, 15:11Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле школы и детские сады на Лебяжке будут закрыты для проведения санобработки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Нижнем Тагиле принято решение о закрытии школ и детсадов на Лебяжке для проведения санитарной обработки. Так, отмечено, что среди взрослого населения рост заболеваемости ОРВИ превышен на 15%, аналогичная динамика наблюдается и среди детей.
В связи с этим с 7 декабря 2018 года по 10 декабря 2018 года будет прекращена деятельность образовательных учреждений микрорайона. За три дня в них будут проведены дополнительная уборка и санобработка. По мнению эпидемиологов, данная мера снизит рост заболеваемости.
Дети смогут вернуться к обучению 10 декабря, сообщает администрация Нижнего Тагила.
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