Снимающая на видео животных жительница Екатеринбурга попала на Первый канал

Жительница Екатеринбурга Наталья Розова занимается фото- и видеосъемкой. Женщина находит героев для своих роликов в лесопарках Екатеринбурга. Пенсионерка рассказала, что раньше не знала названия многих птиц, а благодаря своему хобби изучила много новых видов.

Видео Видео: ЕТВ

Совсем не обязательно уходить куда-то далеко. Главное — идти одному, чтобы никто не мешал видеть и замечать, сообщила Наталья.

Видео Видео: ЕТВ

Кроме фотоаппарата на прогулку пенсионерка берет с собой рюкзак, в котором приготовлены угощения для животных и птиц: орехи, семечки, яблоки и апельсины.