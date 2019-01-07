Снимающая на видео животных жительница Екатеринбурга попала на Первый канал
Бывшая железнодорожница из Екатеринбурга Наталья Розова снимает на фото и видео животных и птиц в лесопарках. Пенсионерка попала на программу Первого канала.
Жительница Екатеринбурга Наталья Розова занимается фото- и видеосъемкой. Женщина находит героев для своих роликов в лесопарках Екатеринбурга. Пенсионерка рассказала, что раньше не знала названия многих птиц, а благодаря своему хобби изучила много новых видов.
Совсем не обязательно уходить куда-то далеко. Главное — идти одному, чтобы никто не мешал видеть и замечать, сообщила Наталья.
Кроме фотоаппарата на прогулку пенсионерка берет с собой рюкзак, в котором приготовлены угощения для животных и птиц: орехи, семечки, яблоки и апельсины.
Раньше женщина работала приемщицей поездов на станции Свердловск-Сортировочная. А совсем недавно Наталья стала героиней передачи на Первом канале, где показали ее видеосюжеты, сообщает ЕТВ.
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