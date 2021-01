Превышений нет: 7 января TagilCity.ru провел замеры в Нижнем Тагиле на Вагонке

7 января замеры воздуха редакция TagilCity.ru проводила в Дзержинском районе. Превышений ПДК по пяти показателям не зафиксировано.

Замеры проводили при температуре -21 градус, юго-восточном ветре со скоростью три метра в секунду и пасмурной погоде во дворе дома на улице Валегинская рядом с детским садом. Газоанализатор «Геолан-1П» не показал содержание в воздухе пяти вредных веществ: диоксидов азота и серы, формальдегида, сероводорода, а также синильной кислоты. Video: TagilCity.ru Напомним, 6 января при замерах в районе железнодорожного вокзала концентрация формальдегида, который приводит к онкологическим заболеваниям, превысила разовую ПДК в 1,6 раза. Превышение ПДК формальдегида: замеры воздуха от TagilCity.ru 6 января

