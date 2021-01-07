Превышений нет: 7 января TagilCity.ru провел замеры в Нижнем Тагиле на Вагонке

Превышений нет: 7 января TagilCity.ru провел замеры в Нижнем Тагиле на Вагонке

Сегодня, 13:57Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
7 января замеры воздуха редакция TagilCity.ru проводила в Дзержинском районе. Превышений ПДК по пяти показателям не зафиксировано.

Замеры проводили при температуре -21 градус, юго-восточном ветре со скоростью три метра в секунду и пасмурной погоде во дворе дома на улице Валегинская рядом с детским садом.

Газоанализатор «Геолан-1П» не показал содержание в воздухе пяти вредных веществ: диоксидов азота и серы, формальдегида, сероводорода, а также синильной кислоты.

Video:TagilCity.ru

Напомним, 6 января при замерах в районе железнодорожного вокзала концентрация формальдегида, который приводит к онкологическим заболеваниям, превысила разовую ПДК в 1,6 раза.

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