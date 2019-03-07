Ветреная погода ожидается в праздники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:25Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 8 по 10 марта в Нижнем Тагиле ожидается ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 8 марта, в Нижнем Тагиле днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью потеплеет до -5. Максимальная скорость ветра днем – 17 м/с. В праздничный день синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.
9 марта днем столбик термометра поднимется до -4...-6 градусов, вечером потеплеет до 2 градусов ниже нуля. Скорость ветра достигнет 15-17 м/с. Возможен небольшой снег.
10 марта ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Потеплеет до +2 градусов днем и похолодает до -2 градусов ночью. Скорость ветра составит 6-17 м/с, информирует Гисметео.
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