Ветреная погода ожидается в праздники в Нижнем Тагиле

В пятницу, 8 марта, в Нижнем Тагиле днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью потеплеет до -5. Максимальная скорость ветра днем – 17 м/с. В праздничный день синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.