Опасное мясо с антибиотиками нашел свердловский Россельхознадзор
Сегодня, 14:38Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Опасное мясо с антибиотиками нашел свердловский Россельхознадзор

В апреле специалистами испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора было обнаружено опасное мясо с антибиотиками.

Всего испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора проверила 56 проб мяса, яйца, молока и молочной продукции, а также меда.

В итоге в одной из проб говядины специалисты лаборатории обнаружили остаток антибиотиков, сообщает «КП-Екатеринбург».

Обнаружено превышение нормативного значения по содержанию сульфаметазина — антибиотика группы сульфаниламидов, рассказали в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

Этот антибиотик опасен тем, что имеет свойство накапливаться в организме человека.

Напомним, в начале апреля партия запрещенного домашнего мяса, прибывшая из Таджикистана, была изъята и уничтожена таможенниками в Екатеринбурге.

Свердловская областьРоссельхознадзоробществомясоговядина
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