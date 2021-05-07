Опасное мясо с антибиотиками нашел свердловский Россельхознадзор

В апреле специалистами испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора было обнаружено опасное мясо с антибиотиками.

Всего испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора проверила 56 проб мяса, яйца, молока и молочной продукции, а также меда. В итоге в одной из проб говядины специалисты лаборатории обнаружили остаток антибиотиков, сообщает «КП-Екатеринбург». Обнаружено превышение нормативного значения по содержанию сульфаметазина — антибиотика группы сульфаниламидов, рассказали в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. Этот антибиотик опасен тем, что имеет свойство накапливаться в организме человека. Напомним, в начале апреля партия запрещенного домашнего мяса, прибывшая из Таджикистана, была изъята и уничтожена таможенниками в Екатеринбурге. Партия запрещенного домашнего мяса сожжена в Екатеринбурге

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