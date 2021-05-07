Опасное мясо с антибиотиками нашел свердловский Россельхознадзор

Сегодня, 14:38Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Всего испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора проверила 56 проб мяса, яйца, молока и молочной продукции, а также меда.
В итоге в одной из проб говядины специалисты лаборатории обнаружили остаток антибиотиков, сообщает «КП-Екатеринбург».
Обнаружено превышение нормативного значения по содержанию сульфаметазина — антибиотика группы сульфаниламидов, рассказали в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.
Этот антибиотик опасен тем, что имеет свойство накапливаться в организме человека.
Напомним, в начале апреля партия запрещенного домашнего мяса, прибывшая из Таджикистана, была изъята и уничтожена таможенниками в Екатеринбурге.