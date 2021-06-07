Появилась электронная карта природного парка «Река Чусовая»

Появилась электронная карта природного парка «Река Чусовая»
Появилась электронная карта природного парка «Река Чусовая»
Сегодня, 11:43Здоровье и экология
Появился электронный аналог карты природного парка «Река Чусовая». Электронная карта доступна к использованию без подключения к интернету. На протяжении всего пути сплава по реке туристы имеют возможность сверяться с маршрутом.

Для любителей отдыха на природе появилась уникальная возможность пользоваться электронной картой природного парка «Река Чусовая», сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила. На протяжении всего пути сплава туристы могут пользоваться данными в своём смартфоне без подключения к интернету.

Карта природного парка «Река Чусовая» позволяет построить маршрут до стартовой или финальной площадки сплава пешим ходом, на личном автомобиле или общественном транспорте. По пути сплава можно найти и почерпнуть полезные сведения о природных памятниках, интересных достопримечательностях, оборудованных и необорудованных туристических стоянках, реках, островах, вершинах гор, контейнерах для мусора.

Проект карты природного парка «Река Чусовая» был разработан за два месяца совместной работы Центра развития туризма Нижнего Тагила и компании 2ГИС. Более 50 000 туристов ежегодно посещают на сезон сплавов территорию Природного парка «Река Чусовая». При помощи приложения легко найти больницы, ФАП-ы, почтовые отделения, музеи, продовольственные магазины, базы отдыха, гостевые дома, храмы и многое другое. Скачав приложение 2ГИС, можно дополнять сервис, добавлять фотографии природных достопримечательностей, писать отзывы к ним или стоянкам.

Входной билет можно приобрести дистанционно – на официальном сайте Природного парка «Река Чусовая». Стоимость билета – 190 рублей за человека. Скан чека необходимо сохранить в телефоне или распечатать для предъявления инспектору. Действие чека сохраняется в течение 7 дней.

Ранее TagilCity.ru писали о возможностях жителей Нижнего Тагила поехать на отдых этим летом.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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