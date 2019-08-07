В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс сероводорода
Сегодня, 20:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 7 августа был зафиксирован выброс вредных веществ. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На 12:00 превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода установлено на 2,5%. Также превышение норм вредного вещества в воздухе было зафиксировано 6 августа, тогда уровень сероводорода был превышен в 3,7%.
Превышение сероводорода было зафиксировано в районе автоматической станции на улице Бирюзовой.
В других городах региона выброс не был зафиксирован.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей