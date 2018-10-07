Минздрав России предложил запретить рекламу леденцов от боли в горле

Документ о запрете рекламных роликов препаратов для лечения горла уже направлен Минздравом в 11 федеральных ведомств и в Российскую академию наук. Помимо этого планируется внести изменения в законодательство о рекламе.

«РБК» сообщает, что запрет в первую очередь коснётся тех фармацевтических компаний, которые занимают четверть рекламного рынка России. Это приведёт к тому, что площадки лишатся от 1,5 млрд рублей в год.