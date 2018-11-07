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Смертность в Екатеринбурге может вырасти из-за онкологических заболеваний
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Medicine future 19702

Смертность в Екатеринбурге может вырасти из-за онкологических заболеваний

Сегодня, 00:30Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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