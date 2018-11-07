Смертность в Екатеринбурге может вырасти из-за онкологических заболеваний
В ближайшие годы смертность в столице Свердловской области может вырасти. Причиной этого станут летальные исходы среди больных онкологическими заболеваниями.
В структуре смертности населения Екатеринбурга на 2018 год онкология занимает второе место. Согласно данным специалистов, на неё приходится 19% всех смертей. Чаще всего екатеринбуржцы умирают от рака лёгких и колоректального рака, рака молочной железы и рака желудка.
Если к концу 2018 года не будет найден способ уменьшения количества смертей от онкологических заболеваний, то смертность в Екатеринбурге начнёт расти, сообщает «Вечерний Екатеринбург». В управлении здравоохранения Свердловской области сообщили, что с раком будут бороться при помощи массовой просветительской работы.
Столичная мэрия разработала план по борьбе, в который вошли такие мероприятия, как диспансеризация населения, смотровые кабинеты, приёмы врачами-онкологами в поликлиниках и «Субботник против рака».