Смертность в Екатеринбурге может вырасти из-за онкологических заболеваний

В структуре смертности населения Екатеринбурга на 2018 год онкология занимает второе место. Согласно данным специалистов, на неё приходится 19% всех смертей. Чаще всего екатеринбуржцы умирают от рака лёгких и колоректального рака, рака молочной железы и рака желудка.

Если к концу 2018 года не будет найден способ уменьшения количества смертей от онкологических заболеваний, то смертность в Екатеринбурге начнёт расти, сообщает «Вечерний Екатеринбург». В управлении здравоохранения Свердловской области сообщили, что с раком будут бороться при помощи массовой просветительской работы.