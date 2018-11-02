Две частные больницы Екатеринбурга попали в топ-20 самых богатых клиник России
Сегодня, 15:02Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В топ-20 самых богатых частных больниц, по версии журнала Forbes Russia, попали две клиники Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Две клиники уральской столицы попали в двадцатку самых богатых медучреждений России. На 10 месте оказалась «Новая больница», которая заработала за прошлый год 2,5 миллиарда рублей. На 20 месте рейтинга находится «УГМК-Здоровье» с доходом в 1,2 миллиарда рублей за тот же промежуток времени.
На первом месте сеть клиник «Мать и дитя» с доходом в 13,8 миллиарда рублей за 2017 год, сообщает E1.RU.
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