TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха во дворах ВМЗ

TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха во дворах ВМЗ

Сегодня, 12:45Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
7 ноября редакция TagilCity.ru провела замер загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила во дворах ВМЗ. Превышения по пяти веществам не зафиксировано.

Замеры проводились газовым анализатором «Геолан» в одном из дворов на ВМЗ в 11.25 при южном ветре два метра в секунду. Загрязнения по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду не зафиксировано.

Датчики газоанализатора могут улавливать наличие вредных веществ когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru собирается производить замеры ежедневно.

Video:TagilCity.ru

Напомним, вчера замеры проводили по адресу улица Ломоносова, 2а в 8.42 при юго-западном ветре два метра в секунду. Загрязнения не было зафиксировано.

Stories:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
Related news:
экологиявоздухзамерыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы