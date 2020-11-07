TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха во дворах ВМЗ

Замеры проводились газовым анализатором «Геолан» в одном из дворов на ВМЗ в 11.25 при южном ветре два метра в секунду. Загрязнения по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду не зафиксировано.