TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха во дворах ВМЗ

7 ноября редакция TagilCity.ru провела замер загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила во дворах ВМЗ. Превышения по пяти веществам не зафиксировано.

Замеры проводились газовым анализатором «Геолан» в одном из дворов на ВМЗ в 11.25 при южном ветре два метра в секунду. Загрязнения по синильной кислоте, диоксиду серы, формальдегиду, диоксиду азота и сероводороду не зафиксировано. Датчики газоанализатора могут улавливать наличие вредных веществ когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru собирается производить замеры ежедневно. Video: TagilCity.ru Напомним, вчера замеры проводили по адресу улица Ломоносова, 2а в 8.42 при юго-западном ветре два метра в секунду. Загрязнения не было зафиксировано. TagilCity.ru не зафиксировало загрязнения воздуха в центре Нижнего Тагила

