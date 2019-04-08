Сто медорганизаций Свердловской области присоединились ко Дню здоровья
В Свердловской области более 100 медорганизаций приняли участие во Всемирном дне здоровья, который отмечался 7 апреля, сообщает правительство региона.
В праздновании Дня здоровья приняли участие тысячи свердловчан, работники более 100 медорганизаций региона, активисты, спортсмены и благотворители.
В этот день в Екатеринбурге за четыре часа работы лаборатории по экспресс-тестированию на ВИЧ результаты анализа узнали 116 человек, 340 волонтеров раздали листовки о ценности семьи. В мероприятиях, организованных медколледжем Свердловской области, приняли участие 900 свердловчан. Помимо этого, около 300 слушателей посетили интерактивные беседы и лекции по вопросам здорового образа жизни и профилактике наркомании и курения в средних и средне-специальных учебных заведениях в Екатеринбурге.
Мероприятия прошли не только в медицинских учреждениях, но и в парках, школах, библиотеках, общественных организациях и фондах.