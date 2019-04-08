Свердловский министр здравоохранения оштрафован за неэффективную работу
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила на имя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова предписание о необходимости устранения многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки деятельности регионального ведомства, сообщает Ура.ру.
Как следует из опубликованного Росздравнадзором отчёта, в 2018 году показатель смертности в Свердловской области превысил средний по России на 8,4% и на 13,7% превысил показатель по Уральскому федеральному округу. В 2019 году растёт число смертей от новообразований, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания.
Подобная статистика свидетельствует о недостаточных мерах, принимаемых в регионе по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни населения,говорится в отчёте, который опубликован на сайте Росздравнадзора.
В вину региональному ведомству также поставлены иные нарушения: недостаточно эффективная работа с профильными организациями в сфере ОМС, отсутствие единой системы маршрутизации пациентов, непрофильная госпитализация пациентов, занижение данных о количестве необеспеченных рецептов. По результатам проверки на Андрея Цветкова наложен штраф, а материалы отчёта переданы в Минздрав РФ, Генпрокуратуру и губернатору Свердловской области.